मंडी-मनाली हाईवे बंद: इन जगहों पर हुआ भूस्खलन, यातायात ठप, फंसे यात्री

बारिश के कारण मंडी-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार रात से यातायात के लिए बंद हो गया है। कई जगहों पर हुए भूस्खलन के कारण सड़क पर बड़ी मात्रा में मलबा आ गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। सड़क को खोलने में अभी और समय लग सकता है।

कई जगहों पर हुआ भूस्खलन

शनिवार रात लगभग 12 बजे भारी बारिश के बाद पंडोह, 9 मील, रोप-वे, दयोड, झलोगी, दबाडा और बनाला के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सड़क से मलबा हटाने का काम रविवार सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश से बचाव कार्य में बाधा आ रही है।

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात को कई जगहों पर रोक दिया गया है। मंडी की ओर से आ रहे वाहनों को 9 मील पंडोह के पास, जबकि कुल्लू की तरफ से आ रहे वाहनों को थलौट और बनाला के पास रोक दिया गया है। पंडोह पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कटोच ने बताया कि 9 मील के पास यातायात को रात 9 बजे ही रोक दिया गया था, जिसे 12 बजे शुरू करने की योजना थी लेकिन अचानक बारिश के कारण यातायात को पूरी तरह से बंद करना पड़ा।

वहीं पुलिस थाना के एडिशनल इंचार्ज भूपेंद्र पाल ने बताया कि बारिश सड़क खोलने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। उन्होंने कहा कि बारिश रुकते ही सड़क को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा और यातायात बहाल कर दिया जाएगा।