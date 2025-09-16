Main Menu

Mandi: अधिकारी हो तो ऐसा : कीचड़ में नंगे पांव ही निकल पड़े डीसी अपूर्व देवगन

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Sep, 2025 05:45 PM

मंडी: सुंदरनगर उपमंडल की निहरी तहसील के गांव ब्रगटा में सोमवार रात हुए भूस्खलन से ढहे मकान में एक परिवार के 5 लोगों के दबने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर राहत कार्यों का जायजा लेने डीसी मंडी अपूर्व देवगन बंद सड़क पर पैदल ही निकल पड़े। कीचड़ से पूरी तरह सनी सड़क पर जब जूते धंस गए तो नंगे पांव ही गांव तक पहुंचे व प्रभावित परिवार को ढांढस बंधाया। इस दुखद घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जिनमें 8 साल का मासूम व 2 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि आपदा से सर्वाधिक प्रभावित मंडी जिले के प्रशासनिक प्रमुख अपूर्व देवगन अपनी टीम के साथ बीते 2 माह से ग्राऊंड जीरो पर डटकर राहत कार्य चला रहे हैं।

 

