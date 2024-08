Mandi Cloudburst: लापता हरदेव का नहीं मिला सुराग, सर्च ऑप्रेशन का दायरा बढ़ाया

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2024 05:53 PM

मंडी जिला के पधर उपमंडल के तहत राजबन (तेरंग) में बादल फटने की घटना के दौरान लापता हुए हरदेव (30) पुत्र भगत राम की खोजबीन लगातार जारी है।

मंडी (रजनीश): मंडी जिला के पधर उपमंडल के तहत राजबन (तेरंग) में बादल फटने की घटना के दौरान लापता हुए हरदेव (30) पुत्र भगत राम की खोजबीन लगातार जारी है। बादल फटने से आए मलबे को पोकलेन मशीन द्वारा एक बार पलटकर देखा गया है, लेकिन हरदेव का कोई सुराग नहीं मिला है। इसके मद्देनजर तलाशी अभियान का दायरा बढ़ा दिया गया है और खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। यह जानकारी उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने दी है।

अब तक 9 लोगों के मिल चुके हैं शव

उपायुक्त ने बताया कि इस हादसे में 10 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 9 के शव बरामद हो चुके है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवान लगातार सर्च ऑप्रेशन में जुटे हुए हैं। एडीएम मंडी डॉ. मदन कुमार को सर्च अभियान की देखरेख के लिए भेजा गया है और बुधवार को उनके मार्गदर्शन में सर्च ऑप्रेशन चलाया गया। कार्यवाहक एसडीएम डॉ. भावना वर्मा और डीआरओ हरीश शर्मा भी इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं।

प्रभावितों को मुफ्त राशन, गैस कनैक्शन और मेडिकल किटें उपलब्ध करवाईं

उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को गैस कनैक्शन, राशन और मेडिकल किटें उपलब्ध करवा दी हैं। इसके अतिरिक्त सभी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि भी जारी की गई है। उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि प्रशासन आपदा पीड़ितों पर लगातार नजर बनाए हुए है और आगे भी हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।

