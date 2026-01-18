Kullu: विंटर कार्निवाल-2026 काे लेकर 4 सैक्टराें में बांटा मनाली शहर, जानें इस बार हुड़दंगियों से कैसे निपटेगी पुलिस

पर्यटन नगरी मनाली में 20 से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है।

कुल्लू/मनाली (संजीव): पर्यटन नगरी मनाली में 20 से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मनाली पुलिस ने पूरे शहर को सुरक्षा के लिहाज से 4 प्रमुख सैक्टरों में विभाजित कर दिया है।

सैक्टर-1: मनु-रंगशाला (कलामंच) और रामबाग।

सैक्टर-2: माल रोड, मनु मार्कीट, सियाली महादेव मार्कीट, मिशन अस्पताल, डायमंड चौक और बस स्टैंड।

सैक्टर-3: आईबैक्स चौक से पुलिस थाना और गोम्पा रोड।

सैक्टर-4: रामबाग चौक से सर्किट हाऊस और ओल्ड मनाली।

2 रिजर्व टुकड़ियां मनाली पहुंचीं

कार्निवल के दौरान सुरक्षा में कोई कमी न रहे, इसके लिए थर्ड और फाेर्थ आईआरबीएन की 2 रिजर्व टुकड़ियां मनाली पहुंच चुकी हैं। इन्हें स्थानीय पुलिस बल के साथ विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले सैक्टर नंबर-1 और 2 में तैनात किया गया है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने सभी पुलिस जवानों को ड्यूटी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे ड्यूटी के दौरान पूर्ण अनुशासन और संयम बरतें, साथ ही आम जनता और पर्यटकों के साथ विनम्रता से व्यवहार करें, लेकिन सतर्कता में कोई ढील न दें।

ड्रोन और एंटी गुंडा सैल रखेंगे उपद्रवियों पर नजर

मुख्य आयोजन स्थल यानी सैक्टर नंबर-1 (कलामंच) की सुरक्षा सबसे कड़ी रहेगी। यहां आने वाले सभी दर्शकों को फ्रिस्किंग (तलाशी) के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। इसके लिए प्रवेश द्वारों पर जवानों को डीएफएमडी और एचएचएमडी उपकरणों के साथ तैनात किया जाएगा। इसके अलावा, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाएगा और कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे क्षेत्र पर तीसरी आंख का पहरा रहेगा। शरारती तत्वों और हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने एक विशेष एंटी गुंडा सैल का गठन भी किया है।

ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्षेत्र को 8 बीट में बांटा

मनाली शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसके लिए पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्र को 8 ट्रैफिक बीट में बांटा है। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन बीट्स पर स्थानीय पुलिस के साथ-साथ होमगार्ड के जवानों की तैनाती कर दी गई है। मनाली पुलिस ने आश्वस्त किया है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को नियंत्रित करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रशासन ने स्थानीय जनता और विंटर कार्निवल में आने वाले सभी पर्यटकों से अपील की है कि वे इस आयोजन को सफल बनाने में पुलिस का सहयोग करें और नियमों का पालन करें।