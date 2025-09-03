Kullu: बारालाचा में हिमपात में फंसे 3 ट्रक, शिंकुला दर्रे से सुरक्षित निकाले 10 पर्यटक

बारालाचा दर्रे सहित शिंकुला व रोहतांग दर्रे में हिमपात का क्रम जारी है। बुधवार को लेह से केलांग आ रहे 3 ट्रक बारालाचा दर्रे में भारी हिमपात के कारण फंस गए।

मनाली (सोनू): बारालाचा दर्रे सहित शिंकुला व रोहतांग दर्रे में हिमपात का क्रम जारी है। बुधवार को लेह से केलांग आ रहे 3 ट्रक बारालाचा दर्रे में भारी हिमपात के कारण फंस गए। ट्रक फंसे होने की सूचना मिलते ही दारचा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चालकों के साथ फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित दर्रे से बाहर निकाला। दारचा चैक पोस्ट इंचार्ज विनित ठाकुर ने कहा कि बारलाचा दर्रे में 3 ट्रकों के साथ शिंकुला दर्रे से 10 पर्यटकों को रैस्क्यू किया गया। ये पर्यटक साइकिल में पदम से शिंकुला दर्रा होते हुए केलांग आ रहे थे।