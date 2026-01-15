चंबा-साहो मार्ग पर बड़ा हादसा: गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौके पर मौ-त

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Jan, 2026 12:51 PM

हिमाचल डेस्क। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर आधी रात का सन्नाटा दो जिंदगियों के लिए काल बन गया। चंबा-साहो मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि रात के अंधेरे में किसी को कानों-कान खबर तक नहीं हुई और सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ एक बस उस मार्ग से गुजरी, तब जाकर इस बर्बादी का मंजर दुनिया के सामने आया।

सुबह हुआ खौफनाक मंजर का खुलासा

यह हादसा बुधवार देर रात का माना जा रहा है। दुर्घटना की जानकारी गुरुवार सुबह तब मिली जब चंबा की ओर आ रही एक निजी बस के यात्रियों की नजर सड़क से नीचे नाले में गिरी एक क्षतिग्रस्त कार पर पड़ी। कार की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। यात्रियों के शोर मचाने पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुटे और तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया।

मौके पर जुटी भारी भीड़, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

हादसे की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों ने अपनी ओर से राहत कार्य शुरू किया, लेकिन खाई गहरी होने के कारण काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही सदर थाना चंबा की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई ताकि शवों को निकाला जा सके और जांच प्रक्रिया शुरू की जा सके।

पुलिस अधीक्षक का आधिकारिक बयान

मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक चंबा, विजय सकलानी ने बताया कि साहो मार्ग पर एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस बल को तुरंत मौके पर भेज दिया गया है। फिलहाल प्राथमिकता शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने और मृतकों की शिनाख्त करने की है।"

जांच के घेरे में हादसे के कारण

प्राथमिक दृष्टि में मामला अनियंत्रित होकर खाई में गिरने का लग रहा है, लेकिन हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या चालक को नींद की झपकी आने की वजह से, इसकी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।