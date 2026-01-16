Kangra: पंजाब सरकार पर फूटा सांसद राजीव भारद्वाज का गुस्सा, बोले-लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाना तानाशाही

कांगड़ा-चम्बा लोकसभा सीट से सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने पंजाब सरकार द्वारा पंजाब केसरी मीडिया समूह के खिलाफ की गई कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

धर्मशाला: कांगड़ा-चम्बा लोकसभा सीट से सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने पंजाब सरकार द्वारा पंजाब केसरी मीडिया समूह के खिलाफ की गई कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस कार्रवाई को प्रैस की आजादी पर हमला बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है।

सांसद भारद्वाज ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होती है। इसे दबाने या कुचलने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश में न तो आपातकाल जैसी मानसिकता के लिए कोई जगह है और न ही सत्ता का अहंकार बर्दाश्त किया जाएगा।

डॉ. भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी आवाज को दबाना तानाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ऐसी दमनकारी प्रवृत्तियों का हर स्तर पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रैस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वे हर संभव कदम उठाएंगे।