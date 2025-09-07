Himachal: 6 दिन के इंतजार का दर्दनाक अंत...बुझ गया घर का चिराग, मातम में डूबा परिवार

चम्बा जिले के जनजातीय उपमंडल पांगी की हुड़ान पंचायत के टकवास गांव के पास स्थित राहू नाले में बहे नाबालिग लड़के का शव बरामद कर लिया गया है।

पांगी (रंजना): चम्बा जिले के जनजातीय उपमंडल पांगी की हुड़ान पंचायत के टकवास गांव के पास स्थित राहू नाले में बहे नाबालिग लड़के का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शव टकवास गांव से कुछ दूरी पर महालू नाले से बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने शव के बारे में पांगी थाना में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक युवक की पहचान संजीव कुमार (16) पुत्र सुख राम निवासी टकवास पंचायत हुड़ान के रूप में हुई है। वहीं संजीव की माैत से परिवार पर दुखाें का पड़ा टूट पड़ा है।

बता दें कि 6 दिन पहले संजीव अपने एक दोस्त के साथ राहू नाले में बाढ़ के साथ बहकर आ रही लकड़ियों को इकट्ठा करने गया था। पहाड़ों में अक्सर लोग बारिश के बाद नाले में बहकर आने वाली लकड़ी को सर्दियों के लिए ईंधन के तौर पर जमा करते हैं। इसी दौरान लकड़ी पकड़ने की कोशिश में अचानक संजीव का पैर फिसल गया और वह नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गया। इससे पहले कि उसका दोस्त कुछ समझ पाता या मदद के लिए किसी को बुला पाता, उससे पहले ही संजीव आंखों से ओझल हो गया।

उधर, पांगी थाना के प्रभारी जोगिंद्र सिंह जरियाल ने बताया कि पुलिस काे स्थानीय लोग द्वारा शव के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।