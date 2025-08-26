Main Menu

हिमाचल में जनजीवन अस्त-व्यस्त, ब्यास नदी ने लिया रौद्र रूप, किनारे बसी बस्तियों में मंडरा रहा खतरा

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Aug, 2025 12:22 PM

life in himachal is in disarray beas river takes a terrible form

भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और सोलन जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कुल्लू में ब्यास नदी पूरे उफान पर है, जिससे नदी के किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हनुमानी बाग और लंकाबेकर जैसी जगहों पर घरों में पानी घुस गया है।

हिमाचल डेस्क। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और सोलन जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कुल्लू में ब्यास नदी पूरे उफान पर है, जिससे नदी के किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हनुमानी बाग और लंकाबेकर जैसी जगहों पर घरों में पानी घुस गया है।

प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया है। इसके अलावा, ब्यास नदी से मिलने वाली सरबरी नदी और मणिकर्ण घाटी की पार्वती नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है।

वहीं, सोलन में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएँ सामने आई हैं। सोलन के पुराने बस स्टैंड के पास मंगलवार सुबह हुए भूस्खलन में दो गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि राहगीरों ने खतरा पहले ही भाँप लिया और सुरक्षित दूरी बना ली, जिससे किसी भी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।

स्थानीय प्रशासन लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहा है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और भी खराब हो सकती है।

