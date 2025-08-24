हिमाचल में जनजीवन अस्त-व्यस्त: डलहौजी के तलाई में भारी बारिश, रेन शेल्टर और एक भवन बहा

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Aug, 2025 02:23 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।

चंबा में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड:

चंबा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी के तलाई गांव में सुबह करीब 10 बजे भारी बारिश से बादल फटने जैसे हालात हो गए है। अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) में एक रेन शेल्टर और एक भवन पूरी तरह से बह गए। फ्लैश फ्लड का पानी जब गुनियाला गांव पहुंचा, तो वहां खड़ी कई गाड़ियां और बिजली के ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए।

ऊना और सोलन में भारी नुकसान:

ऊना जिले में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है। अंब की धंधड़ी और टकारला पंचायतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। टकारला गांव में नाले का जलस्तर बढ़ने से पास के पुल को नुकसान पहुंचा और 100 से ज्यादा घरों के साथ-साथ टकारला स्कूल में भी पानी घुस गया।

उधर, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-नालागढ़ फोरलेन दो घंटे की बारिश में ही जलमग्न हो गया। मलपुर के पास पानी भरने से कई बसें, ट्रैवलर और अन्य गाड़ियां फंस गईं, जिन्हें बाद में ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकाला गया।

मणिमहेश यात्रा पर लगी रोक:

चंबा में ही लगातार हो रहे भूस्खलन और नालों में बढ़ते जलस्तर के कारण प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मणिमहेश यात्रा को रोक दिया है। सुंदरासी ग्लेशियर प्वाइंट पर हुए भूस्खलन के कारण श्रद्धालुओं को जमाडू पुल से गौरीकुंड की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से स्थिति सामान्य होने तक किसी भी तरह का जोखिम न लेने की अपील की है।

कुल्लू में नौ घर खाली कराए गए:

कुल्लू जिले के आनी की देऊठी पंचायत के जौह गांव में भूस्खलन के चलते जमीन में दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से नौ घरों को खाली करा लिया है और प्रभावित परिवारों को पास के एक स्कूल में ठहराया गया है।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।