Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: शिमला के धामी में तेंदुए का आतंक, दिनदहाड़े किया हमला, बकरी की माैत...मालिक ने ऐसे बचाई जान

Himachal: शिमला के धामी में तेंदुए का आतंक, दिनदहाड़े किया हमला, बकरी की माैत...मालिक ने ऐसे बचाई जान

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2026 05:40 PM

leopard attack on goat and shepherd

शिमला जिला की उपतहसील धामी के अंतर्गत आने वाली मायली जेजड़ ग्राम पंचायत में तेंदुए द्वारा दिनदहाड़े पालतू जानवर पर किए गए हमले से पूरा इलाका दहशत में है।

धामी (अश्विनी): शिमला जिला की उपतहसील धामी के अंतर्गत आने वाली मायली जेजड़ ग्राम पंचायत में तेंदुए द्वारा दिनदहाड़े पालतू जानवर पर किए गए हमले से पूरा इलाका दहशत में है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बायंदला गांव के निवासी यशवंत परमार जोकि बकरी पालन का कार्य करते हैं, दिन के समय जब वह घर के साथ लगते जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहे थे तो उसी दाैरान एक तेंदुए ने उनकी एक बकरी पर हमला करके उसे मार डाला। यशवंत ने जब अपनी बकरी को बचाने कि कोशिश की तो तेंदुआ हमले के इरादे से उनकी तरफ बढ़ा। यशवंत ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए पर पत्थर फैंकने शुरू कर दिए, जिससे तेंदुआ डरकर भाग गया, लेकिन तब तक बकरी मर चुकी थी। 

यशवंत ने वन विभाग को तुरंत सूचना दी, जिससे फाेरैस्ट गार्ड के ट्रेनिंग पर होने की वजह से वन मित्र चंचल कुमारी को मौके पर भेजा गया। मौके का निरीक्षण करने के बाद चंचल द्वारा वन खंड अधिकारी मनीष धीमान को सूचना दी गई है। वन खंड अधिकारी मनीष द्वारा बताया गया कि बकरी को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सा केंद्र शिमला में भेजा जाएगा और यशवंत परमार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी तरफ इलाके के लोगों ने मांग की है की हमलावर तेंदुए को पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए, ताकि इलाके के किसान और पशुपालकों की जानमाल की सुरक्षा की जा सके।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!