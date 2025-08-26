Himachal: इन गांवों में धंसने लगी जमीन...35 घरों पर मंडरा रहा है खतरा

पंडोह के पास लाछ और गाता गांवों में भूस्खलन के कारण 35 परिवार खतरे में आ गए हैं। लगातार बारिश से पहाड़ी धंसने लगी है, जिससे कई घर प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। पहाड़ी धंसने से लगभग 35 घर खतरे की जद में आ गए, जिसके बाद...

हिमाचल डेस्क। पंडोह के पास लाछ और गाता गांवों में भूस्खलन के कारण 35 परिवार खतरे में आ गए हैं। लगातार बारिश से पहाड़ी धंसने लगी है, जिससे कई घर प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। पहाड़ी धंसने से लगभग 35 घर खतरे की जद में आ गए, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 परिवारों को उनके घर खाली करवाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

लाछ गांव की पहाड़ी पूरी तरह से हिल चुकी है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के कारण लोग अपना सामान भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सोमवार को प्रशासन की एक टीम ने गांव का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। टीम ने प्रभावित 25 परिवारों को तिरपाल और राशन भी वितरित किया।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे इस खतरनाक स्थिति से डरे हुए हैं और उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। प्रशासन ने उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।