Bilaspur: 2.54 ग्राम चिट्टे के साथ कुल्लू का युवक गिरफ्तार

बिलासपुर (बंशीधर): थाना बरमाणा पुलिस ने गत रात नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी से 2.54 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार गत रात पुलिस थाना बरमाणा की टीम ने गश्त के दौरान बखैल में नाका लगाकर आवागमन करने वाले वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा था। इस दौरान एक स्कूटी नंबर ( एचपी 34 एफ-2737) बरमाणा से घागस की ओर आई।

स्कूटी पर एक युवक सवार था। पुलिस ने उक्त स्कूटी को चैकिंग हेतु रोका तथा तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की से फर्स्ट एड किट के अंदर से एक फॉइल पेपर से यह चिट्टा बरामद किया। इलैक्ट्रॉनिक तराजू पर वजन करने पर यह 2.54 ग्राम निकला। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय पारस ठाकुर निवासी वार्ड नंबर-5 सरवरी डाकघर ढालपुर जिला कुल्लू के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना बरमाणा में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है। उन्हाेंने बताया कि थाना बरमाणा पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।