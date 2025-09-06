Kullu: राजनीति की बजाय प्रभावितों की मदद पर फोकस करें मुख्यमंत्री : जयराम

Edited By Kuldeep, Updated: 06 Sep, 2025 07:08 PM
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति की बजाय प्रभावितों की मदद पर फोकस करें। कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की बार-बार आलोचना किए जाने पर सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए।
कुल्लू (शम्भू प्रकाश): पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति की बजाय प्रभावितों की मदद पर फोकस करें। कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की बार-बार आलोचना किए जाने पर सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा आई है तो राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री उस पर बात नहीं करते। मंत्री और सरकार के ज्यादातर नेता सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और केंद्र को दोष देकर अपना समय काट रहे हैं। राजनीति की बजाय मुख्यमंत्री को सिर्फ आपदा प्रभावितों के लिए राहत पर फोकस करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वह पिछले 3 दिनों से मंडी व कुल्लू के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहे। कई जगह अभी तक सरकार की तरफ से फौरी राहत नहीं पहुंच पाई है। 2023 के समय आपदा के दौरान प्रदेश भर में जो भी टूट–फूट हुई थी, वह आज भी जस की तस है। सरकार द्वारा मलबा तक नहीं उठाया जा सका, जिसकी वजह से इस बार आपदा में और नुक्सान हुआ। उन्होंने बताया कि मनाली-मंडी नैशनल हाईवे को युद्ध स्तर पर बहाल करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आग्रह किया है।
जयराम ने कहा कि पिछले महीने जब मंडी में भी आपदा आई थी और एक ही दिन में 42 लोगों की मृत्यु व हजारों लोग प्रभावित हुए थे तो पूरे प्रदेश से लोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे थे और तन-मन-धन से लोगों की मदद की थी। भाजपा के हजारों कार्यकर्त्ता गाड़ियां भरकर लोगों के खाने, पहनने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें लेकर पहुंचे थे। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में है लेकिन उसके कार्यकर्त्ता कहां हैं?
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2023 की आपदा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब तक 5150 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता की गई है। नैशनल हाईवे और उसके आसपास हुए नुक्सान को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी नैशनल हाईवे ने ही उठाई। राज्य सरकार ने भी 4500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की। विधानसभा में सरकार द्वारा बताया गया कि 2023 से अब तक मात्र 300 करोड़ रुपए ही आपदा प्रभावितों को मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 5000 करोड़ से ऊपर की धनराशि दिए जाने के बाद भी आपदा प्रभावितों को मात्र 300 करोड़ रुपए देने वाली सुक्खू सरकार सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रही है। सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लिए 92 हजार प्रधानमंत्री आवास हिमाचल को दिए गए हैं। हर वर्ष प्रदेश में 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए ग्रामीण सड़कों को बनाने और दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से दिए जा रहे हैं। यह पैसा भी प्रदेश के विकास में ही लग रहा है।
केंद्र से किया मदद का अनुरोध
जयराम ने कहा कि प्रदेश के सभी सांसदों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर हिमाचल में आई त्रासदी से प्रदेश की अधिक से अधिक मदद करने का अनुरोध किया। सरकार द्वारा बताए गए नुक्सान के आंकड़े उनके सामने रखे गए और हरसंभव सहायता की मांग की गई। अभी बार-बार हो रहे नुक्सान से बचने के लिए आपदा प्रवाहित क्षेत्र के अध्ययन का भी अनुरोध किया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मल्टी सैक्ट्रल टीमों का गठन किया गया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी और कुल्लू भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
कहा-देव व लोक संस्कृति का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह के नेतृत्व में कुल्लू में बिजली महादेव रोप-वे के संदर्भ में देव समाज के प्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी बातें सुनीं। उन्होंने इस पवित्र स्थल से जुड़ी देव परंपरा, आस्था और जनता की गहरी भावनाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस विषय को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को बताया गया है, जिन्होंने भी देव समाज और स्थानीय लोगों की भावनाओं के सम्मान का भरोसा दिया है।
जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देवी-देवताओं के आदेश और स्थानीय लोगों की भावनाओं से अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर यह परियोजना शुरू की गई थी लेकिन यदि इससे देव संस्कृति, लोक संस्कृति, पर्यावरण और पवित्रता के लिए खतरा है तो इस मुद्दे पर देव समाज के लोगों और स्थानीय लोगों की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं।
कुल्लू के बाद बंजार विधानसभा क्षेत्र का दौरा
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुल्लू के बाद बंजार विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों का दुख-दर्द बांटा। इस दौरान उन्होंने धामन में लैंड स्लाइडिंग प्वाइंट पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-305 को शीघ्र खोलने के लिए नैशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए। यह सड़क बंजार विधानसभा क्षेत्र, सराज के बालीचौकी, आनी और रामपुर विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है। पिछले 20 दिनों से यह सड़क बंद है, जिसकी वजह से लोगों की सब्जियां व फल बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बंजार होते हुए जयराम ठाकुर सराज पहुंचे और मुराह के आपदा प्रभावितों से भी मिले।