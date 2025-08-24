Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kullu: थार गाड़ी में चरस की खेप बरामद, 4 लोग गिरफ्तार

Kullu: थार गाड़ी में चरस की खेप बरामद, 4 लोग गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Aug, 2025 07:21 PM

kullu people charas recovered

पुलिस ने मणिकर्ण में नाकाबन्दी के दौरान 4 लोगों को 311 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): पुलिस ने मणिकर्ण में नाकाबन्दी के दौरान 4 लोगों को 311 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों की थार गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस के अनुसार मणिकर्ण थाना के समीप पुलिस ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस ने मणिकर्ण की तरफ से आ रही एक थार गाड़ी को चैकिंग के लिए रोका। चैकिंग के दौरान गाड़ी में चरस बरामद हुई जो तोलने पर 311 ग्राम पाई गई।

पुलिस ने इस मामले में रोबिन पुत्र संजीव कुमार निवासी हदोली जिला यमुनानगर हरियाणा, पवन कुमार पुत्र राजेश निवासी 327 राजा राम कालोनी यमुनानगर हरियाणा, सचिन पुत्र सुरेंद्र निवासी हाऊस नम्बर 1492 नमस्ते चौक करनाल, विपिन पुत्र राकेश निवासी निवासी सारा तहसील मियां गंज जिला उनाव उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपियों की गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!