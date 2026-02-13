Kangra: अचेत होकर गिरने से ट्रक चालक की मौत, लोग शराबी समझ करते रहे इग्नोर

भवारना के अंतर्गत अक्षैणा महादेव मंदिर (ननाओं) के गेट के पास ट्रक चालक की अचेत होकर गिरने से मौत हो गई।

डरोह (अजय) : भवारना के अंतर्गत अक्षैणा महादेव मंदिर (ननाओं) के गेट के पास ट्रक चालक की अचेत होकर गिरने से मौत हो गई। पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली। पुलिस के मुताबिक थाना में किसी का फोन आया कि अक्षैणा महादेव मंदिर के गेट के पास कोई व्यक्ति बड़ी देर से बेसुध होकर पड़ा है जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि यह व्यक्ति एक सीमैंट का ट्रक लेकर यहां आया था और यहां नजदीक ही उसने किसी की दुकान में चाय पीने के बाद मंदिर की तरफ गया होगा और वहां वह गेट के साथ ही गिर गया।

मंदिर में आने जाने वाले लोगों ने उसे शराबी समझ कर इग्नोर करते रहे लेकिन जब बहुत समय बीत गया और वह व्यक्ति उसी अवस्था में पड़ा दिखा तो लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मृतक व्यक्ति की पहचान पवन कुमार (42)पुत्र जगदीश कुमार निवासी कोटलु डाकघर पपलाह तहसील जयसिंहपुर के रूप में हुई है। मृतक पवन कुमार बरमाणा में सीमैंट का ट्रक चलाता था और यहां अक्षैणा में किसी को सीमैंट की ही सप्लाई देने आया था उसके परिजनों ने पुलिस को बताया कि पवन कुमार उच्च रक्तचाप समेत अन्य बीमारी से ग्रसित था। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर शव को कब्जे में लेकर पालमपुर शव गृह में रख दिया है जिसका शनिवार को पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मामले की पुष्टि एसपी अशोक रतन ने की है।