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Kangra: टांडा में पहली बार रोबोटिक सर्जरी से पैनक्रियाज का सफल ऑप्रेशन

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Mar, 2026 04:49 PM

kangra robotic surgery successful operation

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा में पहली बार रोबोटिक सर्जरी से पैनक्रियाज का सफल ऑप्रेशन किया है। उल्लेखनीय कि पैनक्रियाज का एक जटिल ऑप्रेशन होता है, जो हर जगह नहीं होता।

कांगड़ा (कालड़ा): डॉ. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा में पहली बार रोबोटिक सर्जरी से पैनक्रियाज का सफल ऑप्रेशन किया है। उल्लेखनीय कि पैनक्रियाज का एक जटिल ऑप्रेशन होता है, जो हर जगह नहीं होता। डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय टांडा ने उन्नत सर्जिकल देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जब यहां पहली रोबोटिक व्हिपल प्रक्रिया (पैनक्रियाटिकोड्यूोडेनेक्टॉमी) सफलतापूर्वक संपन्न की गई। यह मील का पत्थर जटिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के प्रबंधन में क्षेत्र में अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक के अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह प्रक्रिया पित्त नली से उत्पन्न होने वाले चुनौतीपूर्ण कैंसर, डिस्टल कोलांजियोकार्सिनोमा से ग्रस्त एक मरीज पर की गई। सर्जरी का संचालन मुख्य सर्जन डॉ. अंकित शुक्ला के नेतृत्व में एक उच्च कुशल और समर्पित बहु-विषयी टीम द्वारा किया गया, जिसमें सहायक सर्जन डॉ. मुकेश शामिल थे। एनैस्थीसिया टीम ने इस लंबी और जटिल प्रक्रिया के दौरान मरीज की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम का नेतृत्व मुख्य एनैस्थीसियोलॉजिस्ट डॉ. श्याम भंडारी ने किया, जिन्हें डॉ. भानु गुप्ता ने सहायता प्रदान की, जिनकी विशेषज्ञता ने सर्जरी के दौरान सुचारू इंट्राऑप्रेटिव प्रबंधन सुनिश्चित किया।

9 घंटे चली सर्जरी
सर्जरी की कुल अवधि लगभग 9 घंटे रही, जो रोबोटिक सहायता से व्हिपल प्रक्रिया करने की जटिलता और सटीकता को दर्शाती है। तकनीकी चुनौतियों के बावजूद सर्जरी बिना किसी इंट्राऑप्रेटिव जटिलताओं के सफलतापूर्वक पूरी हुई। मरीज का पोस्टऑप्रेटिव कोर्स बिना किसी घटना के रहा, जो रोबोटिक दृष्टिकोण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। मरीज ने स्थिर सुधार दिखाया और 10वें पोस्टऑप्रेटिव दिन स्थिर स्थिति में डिस्चार्ज कर दिया गया। परंपरागत रूप से ओपन सर्जरी द्वारा की जाने वाली व्हिपल प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सर्जिकल ट्रॉमा, लंबी रिकवरी अवधि और 2 से 3 सप्ताह तक के विस्तारित अस्पताल प्रवास जुड़े होते हैं। इसके विपरीत रोबोटिक दृष्टिकोण छोटे चीरे, कम रक्तस्राव, कम पोस्टऑप्रेटिव दर्द, तेज रिकवरी और कम अस्पताल प्रवास प्रदान करता है।

इस मामले ने रोबोटिक सर्जरी के लाभों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया, जैसा कि मरीज के शीघ्र डिस्चार्ज और सुचारू रिकवरी से सिद्ध होता है। इस जटिल प्रक्रिया का सफल कार्यान्वय टांडा की बढ़ती क्षमताओं और राज्य-कला स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ऐसी उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं में रोबोटिक सर्जरी का परिचय संस्थान के आधुनिक तकनीक अपनाने और मरीज परिणामों में सुधार करने के समर्पण को दर्शाता है। इस सफलता के साथ टांडा हिमाचल प्रदेश में उन्नत चिकित्सा देखभाल के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। संस्थान मरीजों को विश्वस्तरीय उपचार प्रदान करने के लिए अपनी सुविधाओं और विशेषज्ञता को निरंतर उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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