हिमाचल में जज से ठगी! 2 शातिर महिलाओं ने लगाया 6 लाख रुपये का चूना...ऐसे बिछाया जाल

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने निवेश के नाम पर एक न्यायाधीश से छह लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मंगलवार को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मामला उस समय सामने आया, जब पीड़ित को वादे के मुताबिक लाभ नहीं मिला।



शिकायत के अनुसार, न्यायाधीश ने सोशल मीडिया मंच पर एक आकर्षक निवेश योजना का विज्ञापन देखा, जिसमें ज्यादा मुनाफा और निवेश की गई राशि को कम समय में लगभग दोगुना करने का वादा किया गया था। शिकायत में बताया गया कि न्यायाधीश ने आकर्षित होकर विज्ञापन में रुचि दिखाई। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद जालसाजों ने न्यायाधीश से संपर्क किया और खुद को एक प्रतिष्ठित निवेश फर्म का प्रतिनिधि बताकर बातचीत शुरू की।

दो शातिर महिलाओं ने लगाया 6 लाख का चूना

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने न्यायिक अधिकारी को कई किस्तों में छह लाख रुपये निवेश करने को कहा। लेकिन जब पीड़ित ने रुपये निकालने की कोशिश की, तो उन लोगों ने इनकार कर दिया। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर सदर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं और जनता को उचित जांच व सत्यापन के बिना किसी भी ऑनलाइन योजना में निवेश नहीं करना चाहिए। बताया जा रहा है कि दो महिलाओं ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर जज को म्यूचुअल फंड में मोटा मुनाफा दिलाने का भरोसा दिया और कथित रूप से उनसे बड़ी रकम ठग ली।