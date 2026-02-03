उपतहसील जाहू में फोटोस्टैट सेवाओं के निविदाएं 6 तक

Edited By Jyoti M, Updated: 03 Feb, 2026 02:58 PM



उपतहसील जाहू के परिसर में फोटोस्टैट सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 फरवरी दोपहर तक नायब तहसीलदार कार्यालय जाहू में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और ये निविदाएं इसी दिन दोपहर बाद 3 बजे खोल दी जाएंगी।