हिमाचल सरकार का बड़ा कदम, भोरंज अस्पताल में 24 करोड़ रुपए की सीसीयू की दी मंजूरी

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Jan, 2026 02:12 PM

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले के भोरंज अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई (सीसीयू) की मंज़ूरी दी है। उपायुक्त गंधर्व राठौर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 24 करोड़ रुपये के बजट के साथ भोरंज अस्पताल में एक सीसीयू बनाने को मंज़ूरी दे दी है।      

'अस्पताल ब्लॉक भी बनाया जाएगा'

उपायुक्त ने बताया कि इसके तहत एक अतिरिक्त अस्पताल ब्लॉक बनाया जाएगा, साथ ही डॉक्टरों के लिए लगभग 12 और पैरामेडिकल स्टाफ के लगभग 20 पद भरे जाएंगे। अस्पताल को 50 अतिरिक्त बिस्तर भी मिलेंगे, जिसमें 10 आईसीयू और छह उच्च देखभाल इकाई (एचडीयू) बेड शामिल हैं। सीसीयू में आइसोलेशन वाडर् में 24 बेड होंगे, इसके अलावा आइसोलेशन कक्ष , डायलिसिस यूनिट और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) इकाई में दो-दो बिस्तर होंगे। उन्होंने बताया कि इस सुविधा में दो अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दो लेबर, डिलीवरी और रिकवरी (एलडीआर) कमरे और एक पॉइंट-ऑफ-केयर लैब भी शामिल होगी।        

जिला अस्पताल जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी उपलब्ध

उपायुक्त ने कहा कि सीसीयू के पूरा होने के साथ, भोरंज में ही जिला अस्पताल जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे निवासियों को अपने घरों के पास ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।  उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में ज़लिे के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कई बड़ी विकास परियोजनाएं मंज़ूर की गयी हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने के पानी, सड़कों, परिवहन और अन्य ज़रूरी सेवाओं में सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत, भोरंज अस्पताल परिसर में लगभग 11.5 करोड़ रुपये की लागत से एक नया ब्लॉक बनाया गया था जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था। अस्पताल के दूसरे ब्लॉक का निर्माण कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। राज्य सरकार ने भोरंज अस्पताल को एक मॉडल मेडिकल संस्थान का दर्जा भी दिया है और वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की है, जिससे क्षेत्र के हज़ारों लोगों को फायदा हुआ है। 
 

