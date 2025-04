झारखंड सरकार के मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले पर हिमाचल के CM से मांगा 'इस्तीफा', सोशल मीडिया पर Video Viral

Edited By Vijay, Updated: 25 Apr, 2025 11:17 AM

झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा, पर्यटन और कला-संस्कृति मंत्री सुदिव्य सोनू एक अजीबोगरीब बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है...

हिमाचल डैस्क: झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा, पर्यटन और कला-संस्कृति मंत्री सुदिव्य सोनू एक अजीबोगरीब बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा मांगते नजर आ रहे हैं। मंत्री सुदिव्य का यह बयान अब सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया है।

वीडियो में सुदिव्य कहते हैं कि पहलगाम की घटना पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें उन्होंने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता दिखाई है। मेरा यह मानना है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यह बयान सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि पहलगाम जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित है, न कि हिमाचल प्रदेश में। इसके बावजूद मंत्री ने यह बयान इतने विश्वास के साथ दिया कि देखने वालों को भ्रम होने लगा।

सवाल यह उठ रहा है कि क्या मंत्री को वास्तव में यह जानकारी नहीं है कि पहलगाम जम्मू-कश्मीर में है, या उन्होंने यह बयान किसी व्यंग्य के तौर पर दिया है। हालांकि, मंत्री की ओर से अब तक इस बयान पर कोई सफाई नहीं दी गई है, जिससे भ्रम और भी गहरा गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बयान को लेकर सुदिव्य सोनू की आलोचना शुरू कर दी है। कई यूजर्स ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि अगर उच्च शिक्षा मंत्री को भारत के राज्यों की भौगोलिक जानकारी नहीं है तो छात्रों का भविष्य किसके भरोसे है?

गौरतलब है कि सुदिव्य सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके पास उच्च शिक्षा, पर्यटन और कला संस्कृति जैसे अहम विभाग हैं। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी को लेकर विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्पष्टीकरण मांगा है। बहरहाल, यह पहला मौका नहीं है जब किसी मंत्री ने बिना तथ्यों की जांच किए विवादास्पद बयान दे दिया हो, लेकिन जब मामला उच्च शिक्षा से जुड़ा हो, तब ऐसी चूकें गंभीर चिंता का विषय बन जाती हैं। अब देखना यह होगा कि खुद मंत्री सुदिव्य या झारखंड सरकार इस पर क्या सफाई देती है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here