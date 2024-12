Chamba: 'औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत', जल शक्ति विभाग की टंकी बनी उपहास का केंद्र

'औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत' यह कहावत जल शक्ति विभाग पर फिट बैठती नजर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता को पानी बचाने का पाठ पढ़ाने वाला जल शक्ति विभाग खुद पानी बचाने को लेकर गंभीर नहीं है।

चम्बा (रणवीर): 'औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत' यह कहावत जल शक्ति विभाग पर फिट बैठती नजर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता को पानी बचाने का पाठ पढ़ाने वाला जल शक्ति विभाग खुद पानी बचाने को लेकर गंभीर नहीं है। चम्बा के मुख्य कार्यालय के पास विभाग की पेयजल टंकी लीक होने के कारण लंबे समय से यहां पानी की बर्बादी हो रही है। विभाग द्वारा बनाई इस टंकी के साथ पाइपों में जगह-जगह लीकेज है, लेकिन इन्हें ठीक नहीं किया गया है।

कार्यालय में रोजाना अधिकारियों और कर्मचारियों समेत अन्य का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन किसी ने भी इसे ठीक करवाने की जहमत नहीं उठाई है, ऐसे में यह टंकी उपहास का केंद्र भी बन गई है कि लोगों को पानी बचाने की बात कहने वाले अधिकारी व विभाग स्वयं ही जल संरक्षण को लेकर सचेत नहीं हैं। टंकी से लीकेज के कारण रोजाना 300 से 400 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिसे रोकने के लिए विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा।

बता दें कि बीते दिनों ही जल शक्ति विभाग के बड़े अधिकारी ने बारिश न होने के कारण 20 से 30 प्रतिशत तक पानी की कमी होने की बात कही है। वहीं लोगों को संदेश भी दिया है कि वे पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करें ताकि पानी की बर्बादी न हो, लेकिन विभाग की टंकी से व्यर्थ बह रहा पानी उनके संदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। उधर, एसडीओ दीपक भारद्धाज का कहना है कि इस बारे में जांच की जाएगी और जल्द से जल्द लीकेज को ठीक करवा देंगे।

