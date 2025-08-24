Mandi: बालीचौकी में आपदा से नुक्सान का जयराम ठाकुर ने लिया जायजा, प्रभावित परिवाराें से मिलकर कही ये बड़ी बात

प्रदेश में मानसून सीजन के अंतिम दौर में मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में हुई त्रासदी से कोई अछूता नहीं रहा है। इस त्रासदी में किसी का परिवार तो किसी का आशियाना छूटा है।

बालीचौकी (फरेंद्र): प्रदेश में मानसून सीजन के अंतिम दौर में मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में हुई त्रासदी से कोई अछूता नहीं रहा है। इस त्रासदी में किसी का परिवार तो किसी का आशियाना छूटा है। अब ऐसे हालतों में अपने घर सराज को बिखरता देख पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी भावुक हुए हैं। वे रविवार को बालीचौकी में आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लेने पहुंचे। इस दाैरान उन्हाेंने आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज में एक-एक चीज को जोड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लग दी, लेकिन त्रासदी ने सब मिट्टी के ढेरों में बदल दिया, अब सराज 30 साल पीछे चला गया है। जयराम ने कहा कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कड़ी मेहनत कर घर को बनाता है, अगर वो घर घर ही नहीं रहा तो पीड़ा भी होती है।

आपदा पीड़ितों को वितरित की सहायता राशि

जयराम ठाकुर ने आपदा से प्रभावितों को हौसला देते हुए कहा कि हम साथ चलकर सराज को दोबारा बसाएंगे, जिसके बाद पूरा सराज फिर अपने पैराें पर खड़ा होगा। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने बालीचौकी के आपदा पीड़ितों को सहायता राशि भी वितरित की, जिसमें संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पीड़ितों को 25-25 हजार और अन्य को 10-10 हजार की राशि शामिल है।

सराज में अब तक 1200 करोड़ से अधिक का नुक्सान

पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि इस त्रासदी से सराज में अब तक लगभग 1200 करोड़ से अधिक का नुक्सान हुआ है जिसमें 500 से ज़्यादा घर मिट्टी के ढेर में तबदील हो गए हैं। इसके अलावा 1000 से अधिक घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस अवसर पर एसडीएम देवी राम, बालीचौकी भाजपा मंडल के अध्यक्ष मुकेश मेड़ी, देवराज, ललित कुमार, गिरधारी ठाकुर व देवेंद्र ठाकुर समेत अन्य उपस्थित रहे।