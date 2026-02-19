अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव: शाही अंदाज में निकली राज देवता माधवराय की दूसरी जलेब, विधानसभा अध्यक्ष हुए शामिल

छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की दूसरी जलेब (शोभायात्रा) वीरवार को पूरे शाही अंदाज और देव ध्वनि के बीच निकाली गई। राज देवता माधवराय की अगुवाई में निकली इस जलेब में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष...

मंडी (फरेंद्र): छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की दूसरी जलेब (शोभायात्रा) वीरवार को पूरे शाही अंदाज और देव ध्वनि के बीच निकाली गई। राज देवता माधवराय की अगुवाई में निकली इस जलेब में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। जलेब शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज माधवराय मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात, देवी-देवताओं और बजंतरियों के साथ जलेब राज माधवराय मंदिर से शुरू होकर ऐतिहासिक पड्डल मैदान पहुंची।

मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत : पठानिया

पड्डल मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मंडी की शिवरात्रि हो, कुल्लू का दशहरा, चम्बा का मिंजर मेला या रामपुर का लवी मेला, हमारा प्रदेश देवी-देवताओं की अटूट आस्था से ओत-प्रोत है। उन्होंने इस परंपरा को सहेज कर रखने पर जोर दिया।

मंडी नगर की स्थापना के 500 वर्ष पूरे होने पर विशेष डाक कवर जारी

इस अवसर पर एक ऐतिहासिक क्षण भी देखने को मिला। मंडी नगर की स्थापना के 500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए एक विशेष कवर का अनावरण किया। यह कवर मेला आयोजन समिति के सहयोग से तैयार किया गया है, जो मंडी के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन

समारोह के दौरान उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला की ओर से प्रायोजित सांस्कृतिक दलों ने समां बांध दिया। राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब से आए कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इससे पूर्व, शिवरात्रि आम सभा के अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक चंद्रशेखर ने मुख्यातिथि को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, हि.प्र. अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल, राज्य जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा और एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।