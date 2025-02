Himachal: सीएम सुक्खू ने नयनादेवी में किए 127.09 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के एकदिवसीय दौरे के दौरान 127.09 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए।

नयनादेवी (मुकेश): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के एकदिवसीय दौरे के दौरान 127.09 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने नम्होल में 2 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के अतिरिक्त आवासीय सुविधा, 3 करोड़ 69 लाख 11 हजार रुपए की डोलरा से बाग मेहला संपर्क सड़क की टारिंग, 2 करोड़ 84 लाख 93 हजार रुपए की लागत से निर्मित घोरी से सायर तक संपर्क सड़क, 4 करोड़ 92 लाख 12 हजार रुपए की लागत से निर्मित ग्लवा-चलेला संपर्क सड़क, 5 करोड़ 25 लाख 21 हजार रुपए की लागत से उन्नयन होने वाली दयोथ-लागघाट-जमली सड़क, ग्राम पंचायत नकराणा एवं आसपास के गांवों को जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति योजना के लिए 3 करोड़ 1 लाख 9 हजार रुपए की लागत से निर्मित योजना, 49 लाख 9 हजार रुपए की लागत से स्वारघाट में निर्मित होने वाले पशु चिकित्सालय तथा श्री नयना देवी जी बस स्टैंड पर 3 करोड़ रुपए के आगमन कक्ष के उद्घाटन किए।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 101.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें 8 करोड़ 95 लाख 77 हजार रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय जुखाला में निर्मित होने वाले बहुउद्देश्यीय इंडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य, 79 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से नवगांव-बेरी सड़क का सुधार एवं उन्नयन कार्य, श्रीनयनादेवी जी में 3 करोड़ 10 लाख रुपए से बनने वाले नयनादेवी नगर के सीवरेज सिस्टम के उन्नयन कार्य, 5 करोड़ 43 लाख 49 हजार रुपए की लागत से मलोठी-समोग उठाऊ सिंचाई योजना तथा 4 करोड़ 60 लाख 3 हजार रुपए की मजारी फीडर सिंचाई योजना के सुधार कार्य के शिलान्यास किए। उन्हाेंने कहा कि इन कार्यों से क्षेत्र का समग्र विकास होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

