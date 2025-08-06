Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: एनएच कंपनी के घटिया निर्माण से गिरने की कगार पर पहुंचे मकान

Mandi: एनएच कंपनी के घटिया निर्माण से गिरने की कगार पर पहुंचे मकान

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2025 05:58 PM

houses on the verge of collapse due to shoddy construction by nh company

राष्ट्रीय उच्च मार्ग-003 के निर्माण कार्य से लोगों के घर गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसके लिए गावर और सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनियां जिम्मेदार हैं।

सरकाघाट (महाजन): राष्ट्रीय उच्च मार्ग-003 के निर्माण कार्य से लोगों के घर गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसके लिए गावर और सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनियां जिम्मेदार हैं। सरकाघाट प्रशासन को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराते हुए पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों के अवैध व घटिया निर्माण कार्यों पर प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका, जिसके चलते अब दर्जनों घरों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।

हिमाचल किसान सभा धर्मपुर के प्रधान रणताज राणा, गोपालपुर खंड कमेटी के प्रधान दिनेश काकू, चोलथरा व्यापार मंडल के प्रधान बिहारी लाल, रखोह एनएच संघर्ष समिति के प्रधान पूर्ण चंद और अमृत लाल, सरकाघाट नागरिक सभा के प्रधान विजय कौशल और बीडी शर्मा तथा अविनाश चंदेल इत्यादि का कहना है कि चोलथरा के आसपास ही एक दर्जन घरों के ढहने का खतरा पैदा हो गया है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जब गावर कंपनी पर शिमला में एफआईआर दर्ज हो सकती है और वहां के डीसी कंपनी को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश दे सकते हैं तो यह सब मंडी जिले के सरकाघाट और धर्मपुर में क्यों नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!