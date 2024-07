Mandi: जमीनी विवाद का ऐसे हुआ खौफनाक अंत, अपनों के खून से रंग लिए हाथ

Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2024 04:56 PM

मंडी जिला के बल्ह थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत बैरी में 2 सगे भाइयों में हुई खूनी झड़प में छोटे भाई की मौत का मामला सामने आया है।

रिवालसर (ब्यूरो): मंडी जिला के बल्ह थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत बैरी में 2 सगे भाइयों में हुई खूनी झड़प में छोटे भाई की मौत का मामला सामने आया है। लड़ाई-झगड़े की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मृतक की पहचान लेखराम (49) पुत्र मुनीलाल निवासी गांव मेरा तहसील बल्ह जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी व्यक्ति जगदीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार घटना गत सोमवार देर सायं की बताई जा रही है। लेखराम पुत्र मुनीलाल अपने घर के नजदीक टिकरी गल्लू स्थित अपनी दुकान में मौजूद था। इतने में उसका बड़ा भाई शराब के नशे में उसकी दुकान में आया। दुकान में घुसते ही उसने दुकान में रखा सामान इधर-उधर फैंकना शुरू कर दिया। जब छोटे भाई ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए करते हुए उसे जमीन पर पटक कर बुरी तरह से घायल कर दिया।

इस दौरान दुकान में मौजूद एक अन्य व्यक्ति भीष्म देव बीचबचाव करने लगा तो आरोपी ने उसे भी पत्थर से लहूलुहान कर दिया। घायल अवस्था में भीष्म देव को रती अस्पताल तथा लेखराम को मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान लेखराम की मौत हो गई। पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी बल्ह रश्मि शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि मामले की तहकीकात जारी है।

