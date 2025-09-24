Main Menu

हिमाचल में मौसम ने ली करवट! आज फिर झमाझम होगी बारिश, जानिए नया अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Sep, 2025 11:20 AM

हिमाचल प्रदेश में अब मॉनसून की विदाई हो रही है। मंगलवार को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ़ रहा और धूप खिली रही, जिससे बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई का काम तेज़ी से हो रहा है। लोगों को अब राहत मिल रही है। हालांकि, मौसम विभाग ने प्रदेश...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में अब मॉनसून की विदाई हो रही है। मंगलवार को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ़ रहा और धूप खिली रही, जिससे बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई का काम तेज़ी से हो रहा है। लोगों को अब राहत मिल रही है। हालांकि, मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 24 सितंबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन 25 से 29 सितंबर तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जैसे जिलों में एक-दो जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है।

लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के बाद अब मौसम में सुधार हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा और जनजीवन पटरी पर लौट पाएगा। सड़कों की मरम्मत का काम भी तेज़ी से चल रहा है, ताकि यातायात फिर से बहाल हो सके। हिमाचल के पर्यटन उद्योग को भी उम्मीद है कि मौसम सामान्य होने के बाद पर्यटकों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी।

यह मॉनसून हिमाचल के लिए बहुत विनाशकारी रहा है, लेकिन अब राहत की किरण दिख रही है। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में जुटे हैं।

