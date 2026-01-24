Main Menu

  Himachal Snowfall: हिमाचल में भारी बर्फबारी, 565 सड़कों को किया गया बंद...बिजली आपूर्ति बाधित

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Jan, 2026 11:08 AM

himachal snowfall 565 roads closed in himachal pradesh due to heavy snowfall

Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 565 सड़कों को बंद कर दिया गया है और लगभग 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 565 सड़कों को बंद कर दिया गया है और लगभग 4,800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बिजली आपूर्ति बाधित

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, जनजातीय जिला लाहौल और स्पीति सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 292 सड़कें अवरुद्ध हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-03 (लेह-मनाली) और राष्ट्रीय राजमार्ग-505 (काजा-ग्राम्फू) शामिल हैं। अन्य प्रमुख बंद सड़कों में चंबा में 105 सड़क, ऊना में 70, मंडी में 64, सिरमौर में 20, कुल्लू में नौ, कांगड़ा में चार और सोलन में एक सड़क शामिल हैं। बर्फबारी के कारण राज्यभर में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है।

प्रभावित 4,797 ट्रांसफार्मर में से 1,856 सोलन में, 901 मंडी में, 682 कुल्लू में, 659 चंबा में, 624 सिरमौर में, 53 लाहौल और स्पीति में, 20 किन्नौर में और दो ऊना में हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है। 

