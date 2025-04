हिमाचल की SDRF टीम ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय CSRR प्रतियोगिता में देशभर में पाया पहला स्थान

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचक बल (एचपीएसडीआरएफ) ने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एसडीआरएफ की 18 सदस्यों वाली टीम ने....

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचक बल (एचपीएसडीआरएफ) ने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एसडीआरएफ की 18 सदस्यों वाली टीम ने हाल ही में गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचक बल (एनडीआरएफ) द्वारा आयोजित एसडीआरएफ-सीएसआरआर प्रतियोगिता में भाग लेकर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल की इस टीम में शिमला, मंडी और कांगड़ा इकाइयों के इकाइयों के जवान शामिल थे। बता दें कि यह प्रतियोगिता देश की विभिन्न राज्य आपदा मोचक बलों के बीच उच्च स्तरीय बचाव, राहत और आपदा प्रबंधन क्षमताओं के मूल्यांकन हेतु आयोजित की जाती है।

उत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भी जीता था पहला स्थान

इससे पहले हिमाचल की इस टीम ने उत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया था, जिसके बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस टीम ने उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दमन एवं दीव जैसी अनुभवी टीमों को कड़ी टक्कर देकर उन्हें पीछे छोड़ते हुए विजयी स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की टीम रही।



अंतिम समय पर रद्द हुआ पुरस्कार समारोह

प्रतियोगिता के दौरान हिमाचल टीम ने उत्तर क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई अपनी क्वालिफाइंग टाइमिंग को भी बेहतर किया, जिससे टीम के प्रदर्शन की गुणवत्ता और समर्पण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आज दिल्ली में प्रस्तावित था, लेकिन कुछ हालिया घटनाओं के कारण यह कार्यक्रम देर रात अचानक रद्द कर दिया गया।



नई एसडीआरएफ इकाई होते हुए भी हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचक बल के लिए यह उपलब्धि कई मायनों में विशेष है, क्योंकि यह देश की सबसे नई एसडीआरएफ इकाइयों में से एक है और इतने कम समय में इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीतना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। इस सफलता से न केवल एसडीआरएफ का मनोबल बढ़ा है, बल्कि इससे यह भी साबित हुआ है कि सीमित संसाधनों और अनुभव के बावजूद, प्रतिबद्धता, समर्पण और निरंतर प्रशिक्षण से कोई भी बल उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। उधर, एसडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस जीत को टीमवर्क, अनुशासन और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण का परिणाम बताया है।

