  • "आज IG के बेटे की बात न मानने का मजा चखाऊंगा''... परिवार पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी का आरोप, जानें क्या है पूरा मामला?

Edited By Jyoti M, Updated: 02 Mar, 2026 11:45 AM

himachal ig s family accused of vandalism and hooliganism

हरियाणा के पंचकूला स्थित अमरावती एन्क्लेव में एक रसूखदार परिवार द्वारा कथित तौर पर आतंक मचाने का मामला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के आईजी (IG) विमल गुप्ता की पत्नी और उनके नाबालिग बेटे पर एक महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट, बदसलूकी और...

हिमाचल डेस्क। हरियाणा के पंचकूला स्थित अमरावती एन्क्लेव में एक रसूखदार परिवार द्वारा कथित तौर पर आतंक मचाने का मामला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के आईजी (IG) विमल गुप्ता की पत्नी और उनके नाबालिग बेटे पर एक महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट, बदसलूकी और गाड़ी में तोड़फोड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पिंजौर पुलिस ने इस मामले में आईजी की पत्नी समेत करीब 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता अनुपम धनवान, जो एक स्थानीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी की पत्नी हैं, के अनुसार यह घटना 28 फरवरी की शाम को हुई। आरोप है कि जब वह अपने परिवार के साथ बाहर से लौट रही थीं, तब आईजी के नाबालिग बेटे ने बिना नंबर वाली और लाल-नीली बत्ती लगी अपनी स्कॉर्पियो को उनकी थार गाड़ी के आगे अड़ा दिया।

और ये भी पढ़े

पीड़ित महिला द्वारा लगाए गए मुख्य आरोप:

आरोपी युवक ने शराब के नशे में धुत होकर बेसबॉल बैट से थार के शीशे तोड़ दिए। उस समय बच्चे गाड़ी के अंदर थे और बुरी तरह सहम गए थे। आरोप है कि शीशा टूटने के बाद युवक ने एक बच्चे की गर्दन पकड़ ली और रसूख की धौंस दिखाते हुए धमकी दी।

घटना के दौरान आईजी की पत्नी ने भी कथित तौर पर गाली-गलौज की। जब महिला ने आईजी विमल गुप्ता को फोन किया, तो उन्होंने भी कथित तौर पर मदद करने के बजाय पीड़ित परिवार को ही चुनौती दे डाली।

पुरानी रंजिश और पुलिस कार्रवाई

शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी पिछले 6 महीनों से उनके बच्चों को स्कूल और घर के आसपास परेशान कर रहा है। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी शिकायत दी गई थी, लेकिन दबाव के चलते समझौता करना पड़ा था।

पुलिस ने इस बार सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं—191(3), 190, 115(2), 126(2), 324(4) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रसूख का नशा और गुंडागर्दी: 

महिला के अनुसार, हिमाचल के IG के बेटे पर शराब पीकर पड़ोसी के बच्चों पर हमला करने का आरोप है। आरोपी ने थार के शीशे तोड़े, बच्चे की गर्दन पकड़ी और धमकी दी—"आज IG के बेटे की बात न मानने का मजा चखाऊंगा।" पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

