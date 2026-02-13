Main Menu

  • मंडी में रूह कंपा देने वाली वारदात: हैवान बना पति... पत्नी को पेट्रोल डाल जिंदा जलाने की कोशिश

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Feb, 2026 10:00 AM

himachal husband tried to burn his wife by pouring petrol on her

मंडी के कोटली उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सपलोह गांव में गुरुवार सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने घरेलू कलह से उत्तेजित होकर अपनी ही पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगाने की कोशिश की।

मंडी (हिमाचल प्रदेश): मंडी के कोटली उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सपलोह गांव में गुरुवार सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने घरेलू कलह से उत्तेजित होकर अपनी ही पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगाने की कोशिश की। इस हमले में महिला बुरी तरह झुलस गई है, जिसे नाजुक हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है।

घटना का विवरण

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी पति और उसकी पत्नी नीलम के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने गुस्से में आकर महिला पर पेट्रोल उड़ेल दिया। चीख-पुकार सुनकर परिजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद, झुलसी हुई महिला को जोनल अस्पताल मंडी और फिर नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालांकि, चेहरे और बालों के गंभीर रूप से जल जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया है।

पुलिसिया कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

एएसपी अभिमन्यु वर्मा ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरएफएसएल (RFSL) की टीम ने मौके से पेट्रोल के नमूने और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने पुष्टि की है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है।
 

