Himachal: पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी को उतारा मौत के घाट, तीन बच्चों के सिर से उठा मां का साया

Edited By Jyoti M, Updated: 31 Mar, 2026 10:54 AM

हिमाचल प्रदेश के लंबागांव क्षेत्र के कुटाहण गांव में एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के लंबागांव क्षेत्र के कुटाहण गांव में एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

घटना का विवरण

आरोपी की पहचान सनी कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बीड़ बैजनाथ का रहने वाला है लेकिन लंबे समय से लंबागांव में बस गया था। बताया जा रहा है कि रविवार को सनी अपनी पत्नी, काल्टी देवी को किसी काम या झाड़-फूंक के सिलसिले में बाहर ले गया था। रात करीब 12 बजे वे कुटाहण स्थित अपने भाई के घर लौटे और वहां रुके।

तड़के सुबह दिया वारदात को अंजाम

सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे, जब सब सो रहे थे, सनी ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से घातक हमला कर दिया। वार इतना जोरदार था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त सनी का भाई दूसरे कमरे में सो रहा था। शोर सुनकर जब वह पहुंचा और उसे वारदात का पता चला, तो उसने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया।

जांच और वर्तमान स्थिति

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद मृतका के तीन बच्चे (दो बेटे और एक बेटी) अनाथ हो गए हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। एसपी अशोक रतन ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि हत्या के सही कारणों का पता लगाया जा सके।