Himachal: बचपन का सपना हुआ पूरा...कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें

हिमाचल डेस्क। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत ने अब कारोबार में कदम रखा है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश की टूरिस्ट सिटी मनाली में अपने बचपन के सपने को साकार करते हुए एक कैफे खोला है। इस कैफे का नाम ‘द माउंटेन स्टोरी’ रखा गया है और इसका उद्घाटन 14 फरवरी, वेलेंटाइन डे के अवसर पर किया जाएगा। कंगना ने इस नए वेंचर की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है।

कंगना का नया वेंचर – ‘द माउंटेन स्टोरी’

मनाली के प्रीणी क्षेत्र में स्थित ‘द माउंटेन स्टोरी’ केवल एक कैफे नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक विरासत है। इस कैफे को हिमाचली पारंपरिक शैली में तैयार किया गया है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का विशेष रूप से उपयोग किया गया है। कैफे के इंटीरियर्स को भी स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिससे यहां आने वाले सैलानियों को हिमाचल की समृद्ध संस्कृति का अनुभव हो सके।

A childhood dream comes alive.

My little cafe in the lap of Himalayas.

Important announcement coming at 10am. pic.twitter.com/GW4d2BKDPj