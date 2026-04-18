हिमाचल चेस्टर हिल विवाद: CPI(M) ने की न्यायिक जांच और कार्यवाहक मुख्य सचिव को हटाने की मांग

Shimla News : सोलन जिले में चेस्टर-हिल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रमोटरों के ख़िलाफ़ अपना विरोध तेज़ करते हुए, CPI(M) की हिमाचल इकाई ने शुक्रवार को उन आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की, जिनमें कहा गया है कि राज्य के बाहर के गैर-कृषक प्रमोटर एक...

Shimla News : सोलन जिले में चेस्टर-हिल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रमोटरों के ख़िलाफ़ अपना विरोध तेज़ करते हुए, CPI(M) की हिमाचल इकाई ने शुक्रवार को उन आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की, जिनमें कहा गया है कि राज्य के बाहर के गैर-कृषक प्रमोटर एक 'बेनामी' व्यवस्था के तहत इस प्रोजेक्ट को नियंत्रित कर रहे हैं। पार्टी की राज्य इकाई ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को उनके पद से हटाने की भी मांग की और चेतावनी दी कि यदि इस मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन शुरू करेंगे।



यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, CPI(M) के राज्य सचिव संजय चौहान ने CPI(M) नेताओं कुलदीप तंवर और वीरेंद्र मेहरा के साथ मिलकर, सरकार पर इस "घोटाले" को नौकरशाहों के बीच की लड़ाई बताकर कमज़ोर करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की निष्क्रियता "संदिग्ध" है। CPI(M) नेताओं ने कहा कि प्रोजेक्ट के प्रमोटरों के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप न केवल HP नगर निगम अधिनियम 1994 का उल्लंघन हैं, बल्कि वे 'किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम' की धारा 118 के प्रावधानों को भी कमज़ोर करते हैं। उन्होंने नौकरशाहों, ठेकेदारों, रियल एस्टेट कारोबारियों और राजनेताओं के बीच कथित सांठगांठ पर चिंता व्यक्त की।



कथित घोटाले की उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करते हुए, CPI(M) नेताओं ने कहा कि सोलन नगर निगम और SDO (सिविल) की जांच रिपोर्टों में कानूनों के उल्लंघन की ओर इशारा किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। CPI(M) नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और BJP, दोनों ही सरकारों ने सुनियोजित तरीके से धारा 118 को कमज़ोर किया है। यह धारा गैर-कृषकों को, जिनमें हिमाचल के वास्तविक निवासी भी शामिल हैं-सरकार की अनुमति के बिना राज्य में ज़मीन खरीदने से रोकती है।