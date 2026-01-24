Main Menu

हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश...कालका-शिमला रेल मार्ग बाधित; ट्रेनों का बदला समय

24 Jan, 2026

Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और बफर्बारी के कारण ऐतिहासिक कालका-शिमला रेल मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और खराब मौसम की वजह से ट्रैक पर भूस्खलन होने के साथ-साथ कई स्थानों पर पेड़ और बड़े पत्थर गिर गए, जिससे ट्रेनों की आवाजाही को लंबे समय तक रोकना पड़ा।

रेल अधिकारियों के मुताबिक, सनवारा, कुमारहट्टी और जतोग के पास वन क्षेत्रों में मार्ग बाधित होने से दिनभर ट्रेनों की आवाजाही में देरी हुई। इस व्यवधान के कारण तीन ट्रेनें अपने निर्धारित समय से तीन से चार घंटे की देरी से पहुंचीं। हिमालयन क्वीन ट्रेन सनवारा के जंगलों में लगभग आधे घंटे तक फंसी रही और अंतत: एक घंटे की देरी से शिमला पहुंची। ट्रेनों के देरी से शिमला पहुंचने का असर कालका की ओर जाने वाली सेवाओं पर भी पड़ा। दिन की पहली ट्रेन कालका-शिमला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रवाना हुई लेकिन धर्मपुर और कुमारहट्टी के बीच उसे 50 मिनट तक रोकना पड़ा। इसके अलावा कालका से चली शिवालिक एक्सप्रेस को धर्मपुर, बड़ोग और जतोग में बार-बार रुकना पड़ा और यह ट्रेन करीब चार घंटे की देरी से शिमला पहुंची। शिमला-कालका एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय से लगभग साढ़े तीन घंटे की देरी से रवाना हुई।

ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव

रेलवे के अन्य परिचालन में भी काफी दिक्कतें आई। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि रेलवे की टीमें ट्रैक को साफ करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए परिचालन संबंधी सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। 
 

