Himachal: सिरमौर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, मातर पंचायत में बाढ़ जैसे हालात, कई घराें में घुसा पानी

नाहन (आशु): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण नाहन उपमंडल सहित कई इलाकों में भारी नुक्सान की खबरें सामने आ रही हैं। सड़कें बंद, नदियां उफान पर और गांव जलमग्न होने से लोग परेशान हैं। मातर पंचायत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हाे गए हैं, जिसके चलते कई हिस्से पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों और खेतों में पानी घुस गया है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है। कालाअंब व मोगीनन्द क्षेत्र में जलभराव के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। लोग अपने घरों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन लगातार बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भारी बारिश के कारण मारकंडा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।



बिरोजा फैक्टरी में नाले का पानी घुसने से नुक्सान

नाहन की बिरोजा फैक्टरी भी इस बारिश की चपेट में आ गई है। फैक्टरी परिसर में पास के नाले का पानी घुस गया, जिससे वहां भारी नुक्सान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि फैक्टरी में काम कर रहे कर्मचारी समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। फैक्ट्री प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है, लेकिन बारिश के रुकने तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद कम है।



कालाअंब-देहरादून मार्ग पर ट्राला फंसने से लगा जाम

नाहन उपमंडल में शनिवार रात से शुरू हुई तेज बारिश ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कालाअंब-पांवटा साहिब-देहरादून मार्ग पर खजूरना पुल के पास एक ट्राला कीचड़ में फंस गया, जिसके कारण इस व्यस्त सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं, और यात्री घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। कई लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश और खराब सड़क की स्थिति ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर बारिश के दौरान ऐसी समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर हैं।



फसलों पर मंडराया खतरा

जिले के ग्रामीण इलाकों में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी भर जाने से फसलों को भारी नुक्सान होने का डर है। कई किसानों ने बताया कि उनकी धान, मक्की और सब्जियों की फसलें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है।

प्रशासन सतर्क, मौसम विभाग का अलर्ट

जिला प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए कमर कस ली है। अधिकारियों ने लोगों से नदी-नालों के पास न जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमें तैनात की गई हैं, और प्रभावित इलाकों में जरूरी सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग ने सिरमौर जिले के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।