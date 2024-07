Mandi News: गोहर में भारी बारिश के कारण बाढ़ में फंसी जीप, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बची 2 जानें

Edited By Vijay, Updated: 23 Jul, 2024 12:06 PM

मंडी जिला में देर रात हुई भारी बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर आ गए। वहीं जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं भी पेश आई हैं। गोहर उपमंडल के गणई चौक के पास भारी बारिश के दौरान अचानक आई बाढ़ में एक जीप फंस गई।

गोहर (ख्यालीराम): मंडी जिला में देर रात हुई भारी बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर आ गए। वहीं जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं भी पेश आई हैं। गोहर उपमंडल के गणई चौक के पास भारी बारिश के दौरान अचानक आई बाढ़ में एक जीप फंस गई। अगर समय रहते स्थानीय लोगों ने रैस्क्यू अभियान नहीं चलाया हाेता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जीप चालक ने बताया कि वह थुनाग से सब्जी की गाड़ी लेकर सब्जी मंडी चैलचौक आया था। सब्जी मंडी में गाड़ी अनलोड करने के बाद देर रात करीब 11:30 बजे वह अपने दोस्त के कमरे में सोने जा रहा था। रास्ते में खरखन नाला पड़ता है जिसे क्रॉस करके वह अपने दोस्त के कमरे में पहुंच गया।



मौसम खराब होते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चालक ने जीप को सुरक्षित स्थान पर पार्क करने के लिए नाले को क्रॉस करने की कोशिश की। जैसे ही वह अपने साथी के साथ जीप लेकर नाले को पार कर रहा था तो अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया और जीप बीच नाले में फंस गई। स्थिति भयानक होती देख जीप में सवार 2 युवकों को जीप के बोनट पर चढ़ गए और शोर मचाने लगे। जैसे ही स्थानीय लोगों को घटना का पता चला, उन्होंने तुरंत जीप सवार दोनों युवकों को बचाने के लिए रैस्क्यू ऑप्रेशन शुरू किया और नाले में उतर गए। मौके पर जेसीबी मशीन को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों और जीप को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट ने कहा कि घटना की सूचना नाले में फंसी गाड़ी और सवार लोगों का सुरक्षित बाहर निकालने के बाद प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद क्षेत्र में अलर्ट जारी कर लोगों से पहाड़ों और नदी-नालों के किनारे न जाने के प्रति आह्वान किया गया है।



उधर, मंडी के कटौला में ग्राम पंचायत शकरयार गाड के गांव रोपडी गाड़ में भारी बारिश के चलते सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते उक्त गांव का अन्य गांवों से संपर्क टूट गया है। वहीं धर्मपुर में भी भारी बारिश के चलते मंडी कोटली-मार्ग पर कुमारड़ा के पास भूस्खलन होने चलते मार्ग बंद हो गया है।

