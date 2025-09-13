चम्बा में आफत की बारिश: जगह-जगह दरके पहाड़, पठानकोट-भरमौर NH पर 2 घंटे थमे रहे वाहनों के पहिए

चम्बा जिला में मूसलाधार बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन होने से पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच करीब 2 घंटे यातायात के लिए बाधित रहा, जिससे वाहन चालकों व यात्रियों को मुश्किलें उठानी पड़ीं।

तुनुहट्टी (संजय): चम्बा जिला में मूसलाधार बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन होने से पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच करीब 2 घंटे यातायात के लिए बाधित रहा, जिससे वाहन चालकों व यात्रियों को मुश्किलें उठानी पड़ीं। शुक्रवार देर रात हुई बारिश से एनएच पर केरू पहाड़, डगोह और नैनीखड्ड में पहाड़ों से मलबा, पत्थर और पेड़ गिर गए, जिससे यह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया।

इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसकी सूचना एनएच प्राधिकरण को दी गई। सूचना मिलते ही शनिवार सुबह विभागीय मशीनरियों को मार्ग को बहाल करने में लगाया गया। 6 बजे बंद हुए मार्ग को कड़ी मशक्कत के बाद 8 बजे बहाल कर दिया गया। नैनीखड्ड के कुदरती जलस्रोत के समीप अचानक पहाड़ी से कुछ पेड़ दरक कर मलबे के साथ सड़क पर आ गिरे। उसके बाद ही वाहनों को एक एक कर यहां से निकाला गया।

तुनुहट्टी वाया लाहड़ू-धर्मशाला मार्ग भी रहा अवरुद्ध

तुनुहट्टी वाया लाहड़ू-धर्मशाला राज्य मार्ग पर भी पेड़ व काफी मलबा आ गिरा था। गनीमत रही कि उस समय मार्ग पर कोई नहीं था, जिससे हादसा होने से टल गया। उधर, कमलाड़ी, ककीरा घार, नाग मोड़ और कैंची मोड़ होवार्डी पुल पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का संपर्क दूसरी जगहों से कट जाता है और ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनके परिजनों को उसे अस्पताल ले जाना भी चुनौती भरा हो सकता है।

नैनीखड्ड-समलेऊ मार्ग पर आया मलबा

बारिश से नैनीखड्ड-समलेऊ मार्ग पर बेडल, डूक्का, मेल, चुहन और कंडेई में पहाड़ी दरकने से काफी मलबा आ गया और मार्ग बंद रहा। सुबह मार्ग बंद होने से नौकरी पेशे वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विभाग द्वारा शनिवार दोपहर तक कई जगहों से मार्ग को बहाल किया गया। इसके अलावा घटासनी-भराड़ी मार्ग पर भी शनिवार सुबह वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मार्ग बंद होने से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा।

