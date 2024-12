Shimla: गुड़िया रेप व हत्या मामले के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई 4 मार्च के लिए टली

Edited By Vijay, Updated: 29 Nov, 2024 11:32 AM

शिमला (मनोहर): हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप और हत्या मामले के दोषी नीलू चरानी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई 4 मार्च के लिए टल गई है। इस मामले में शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रार्थी ने खुद को दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश बीसी नेगी की विशेष खंडपीठ के समक्ष इस अपील पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षकारों ने मामले पर जिरह करने के लिए समय की मांग की थी।

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अनिल कुमार उर्फ नीलू ने 4 जुलाई, 2017 को गुड़िया से दुष्कर्म किया और बाद में उसका गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि गुड़िया व आरोपी के बीच गुड़िया के ऊपर थूकने को लेकर कहासुनी हुई थी और दोनों के बीच हाथापाई हुई थी।

इस केस ने तब सुर्खियां बटोरीं जब स्थानीय पुलिस की शुरूआती जांच पर सवाल खड़े हुए। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पांच लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सीबीआई जांच ने आरोपी नीलू को दोषी ठहराया। यह मामला न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र रहा है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में दोषी की अपील पर क्या फैसला आता है।

