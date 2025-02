Una: महिला यात्री की बिगड़ी तबीयत तो चालक-परिचालक बस में लेकर पहुंच गए अस्पताल

ऊना अस्पताल में उस समय सब लोग हतप्रभ रह गए जब सवारियों से भरी बैजनाथ डिपो की एचआरटीसी बस वहां पहुंच गई।

ऊना (विशाल): ऊना अस्पताल में उस समय सब लोग हतप्रभ रह गए जब सवारियों से भरी बैजनाथ डिपो की एचआरटीसी बस वहां पहुंच गई। अस्पताल की एंट्री पर बस रुकी और चालक व परिचालक एक बीमार महिला को लेकर अस्पताल के एमरजैंसी वार्ड में पहुंचे। यहां तैनात चिकित्सक डॉ. कर्ण सांख्यान ने महिला का उपचार किया। इस दौरान बस अस्पताल के सामने खड़ी रही और उसमें बैठी सवारियां मरीज महिला के आने का इंतजार करती रहीं।

दरअसल बैजनाथ डिपो की बैजनाथ से दिल्ली जा रही बस जब बुधवार देर शाम आईएसबीटी ऊना पहुंची और डीजल भरवाने लगी तो उसी दौरान बस में सवार महिला की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद चालक सुशील कुमार निवासी महाकाल बैजनाथ व परिचालक संजीव कुमार निवासी टौणी देवी हमीरपुर ने बस को सीधे क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचा दिया।

इस दौरान ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने महिला मरीज का कुशलक्षेम जानने के साथ-साथ अस्पताल प्रबंधन से महिला के इलाज को लेकर बात की। मामले की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के एमएस डाॅ. संजय मनकोटिया भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने महिला के उपचार संबंधी जानकारी हासिल की। सतपाल रायजादा ने महिला को ऊना में रुककर इलाज करवाने और सुबह अगली बस से गंतव्य तक भेजने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन कुछ देर बाद महिला के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद महिला सहित पूरी बस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। वहीं पूर्व विधायक सतपाल ने कहा कि निगम के कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here