केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले हर्ष महाजन, हिमाचल को रिकॉर्ड रेल बजट मिलने पर जताया आभार

शिमला (हैडली): राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने वीरवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस अवसर पर महाजन ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश से जुड़े कई मसलों पर चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट में हिमाचल का ध्यान रखने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान भी केंद्र का पूरा सहयोग प्रदेश को मिला। उन्होंने कहा कि इस बार के रेल बजट में भी हिमाचल को रिकॉर्ड बजट प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024-25 के बजट में हिमाचल के लिए 2698 करोड़ रुपए रेलवे विस्तारीकरण सहित अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आबंटित किए हैं। प्रदेश में रेलवे विकास के लिए जारी यह बजट पूर्व की यूपीए सरकार से 25 गुना ज्यादा है। यह हिमाचल में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा।

विश्वस्तरीय मानकों के आधार पर निर्मित हो रहे 4 स्टेशन

हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल में नैरोगेज को छोड़कर रेलवे ने 100 प्रतिशत बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया है। राज्य में शिमला सहित 4 स्टेशनों को विश्वस्तरीय मानकों के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। हिमाचल में 4 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इनमें अंब-अंदौरा, बैजनाथ-पपरोला, पालमपुर, शिमला को शामिल किया गया है। भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, चंडीगढ़-बद्दी और नंगल डैम-तलवाड़ा रेललाइन का कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति काफी अलग है। इसके लिए हिमालय टनलिंग मैथड के तहत कार्य किया जाएगा।

चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन प्रोजैक्ट को मिले 300 करोड़

हर्ष महाजन ने जारी बयान में कहा कि चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन प्रोजैक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए आबंटित हुए हैं। इससे पहले अंतरिम बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। रेलवे ने वर्ष 2007 में इस प्रोजैक्ट की घोषणा की थी। यह रेललाइन 33.23 किलोमीटर लंबी है। नंगल हैम-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 500 करोड़ रुपए और भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के 1700 करोड़ का बजट जारी किया है।

