Hamirpur: लाहड़ कोटलू और बघेरटू में बताई जन सुरक्षा योजनाएं

हमीरपुर। विभिन्न जन सुरक्षा योजनाओं, बैंक उपभोक्ताओं के अधिकारों और निष्क्रिय बैंक खातों में पड़ी धनराशि के बारे में आम लोगों को जागरुक करने के लिए आरंभ किए गए विशेष अभियान के तहत नादौन उपमंडल के ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू और भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत बघेरटू में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों में भारतीय रिजर्व बैंक के शिमला कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक आशीष कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ आशीष सांगरा, जिला अग्रणी प्रबंधक धर्मेंद्र स्याल, पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के निदेशक अजय कतना और अन्य अधिकारियों ने भी इन जागरुकता कार्यक्रमों में लोगों का मार्गदर्शन किया।

इस दौरान लोगों को विभिन्न जन सुरक्षा योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग की विस्तृत जानकारी दी गई तथा डिजिटल ठगी से बचाव के उपाय भी बताए गए। भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक आशीष कुमार और जिला अग्रणी प्रबंधक धर्मेंद्र स्याल ने बैंकों के लंबे समय से निष्क्रिय खातों में पड़ी धनराशि को निकलवाने की प्रक्रिया, बैंक उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों, उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण और अन्य मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

आरसेटी के निदेशक अजय कतना ने संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उद्यमिता, हिमाचल प्रदेश सरकार की डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना और अन्य योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर पंचायत प्रधान विपन कुमार, वित्तीय साक्षरता सलाहकार जीसी भट्टी, पंजाब नेशनल बैंक शाखा भूंपल के अधिकारी संजय सूद, सीएफएल की प्रतिनिधि रेखा गौतम और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।