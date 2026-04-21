Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: फेक करंसी मामले के आरोपी सोमवार तक पुलिस रिमांड पर

Hamirpur: फेक करंसी मामले के आरोपी सोमवार तक पुलिस रिमांड पर

Edited By Kuldeep, Updated: 21 Apr, 2026 10:33 PM

hamirpur fake currency accused police remand

सदर थाना प्रभारी इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह की अगुवाई में गत दिनों फेक करंसी मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को माननीय कोर्ट ने सोमवार तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं।

हमीरपुर (अजय): सदर थाना प्रभारी इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह की अगुवाई में गत दिनों फेक करंसी मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को माननीय कोर्ट ने सोमवार तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं। इस बीच पुलिस ने सभी की पहचान भी सार्वजनिक कर दी है। इनमें से एक आरोपी की पहचान राजदीप निवासी एयरपोर्ट रोड मोहाली पंजाब एवं गगनदीप निवासी सुल्तान भिंड जिला अमृतसर के रूप में हुई है।

काबिले गौर है कि सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाकर इन्हें शुक्रवार को बिलासपुर जिला से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनकी सीडीआर, मौके पर बरामद किए गए वाहन और बरामद किए गए नकली नोट व अन्य पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने पेश किए हैं। इसके मद्देनजर कोर्ट ने इन्हें पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं। मामले की पुष्टि एएसपी राजेश उपाध्याय ने की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!