हिमाचल में नौकरी का शानदार मौका! इस दिन होगा Interview

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Sep, 2025 04:52 PM

great job opportunity in himachal interview will be held on this day

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के हमीरपुर कार्यालय में बीडीई, बीडीएम और सीनियर बीडीएम के चार पदों को भरने के लिए 26 सितंबर को सुबह 11 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों...

हमीरपुर। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के हमीरपुर कार्यालय में बीडीई, बीडीएम और सीनियर बीडीएम के चार पदों को भरने के लिए 26 सितंबर को सुबह 11 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास, बीए और एमबीए तथा आयु सीमा 25 से 35 वर्ष तक रखी गई है। कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को 20 हजार से 30 हजार रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 या कंपनी के मोबाइल नंबर 98166-42008 और 98166-99904 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

