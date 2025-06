Kangra: 11.40 ग्राम चिट्टे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा नशे का सौदागर, NDPS Act में पहले से दर्ज है मामला

Edited By Vijay, Updated: 27 May, 2025 12:33 PM

नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में डमटाल पुलिस की मुहिम को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ढांगू चौकी क्षेत्र के गांव माजरा में नाके के दौरान एक ऑल्टो कार में सवार युवक से 11.40 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

डमटाल (सिमरन): नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में डमटाल पुलिस की मुहिम को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ढांगू चौकी क्षेत्र के गांव माजरा में नाके के दौरान एक ऑल्टो कार में सवार नशे के सौदागर से 11.40 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी इससे पहले भी नशा तस्करी के मामले में पकड़ा जा चुका है और उस केस में अदालत में मुकदमा चल रहा है।

जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी ढांगू के तहत डमटाल पुलिस टीम ने गांव माजरा में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक ऑल्टो कार (HR 51AP-6081) को शक के आधार पर जांच के लिए रोका गया। कार में सवार युवक की तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 11.40 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी की पहचान राजिंदर कुमार उर्फ जबरी पुत्र वचन दास निवासी माजरा, डाकघर छन्नी व तहसील इंदौरा के रूप में हुई है। डमटाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी यह नशा कहां से लाता था और किन लोगों को सप्लाई करता था।

पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी थाना इंदौरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसमें वह 9.42 ग्राम चिट्टे सहित पकड़ा गया था। वह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अब एक बार फिर उससे भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई है, जिससे साफ होता है कि आरोपी पुलिस की सख्ती के बावजूद नशा तस्करी में लिप्त रहा है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here