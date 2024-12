Himachal: बिलासपुर के हॉकी मैदान में मनाया जाएगा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने का जश्न, जानें कैसा रहेगा ट्रैफिक प्लान

प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 11 दिसम्बर को बिलासपुर के हॉकी मैदान में जश्न का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने की दृष्टि से बागवानी मंत्री एवं समारोह प्रभारी जगत सिंह नेगी ने....

बिलासपुर (बंशीधर): प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 11 दिसम्बर को बिलासपुर के हॉकी मैदान में जश्न का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने की दृष्टि से बागवानी मंत्री एवं समारोह प्रभारी जगत सिंह नेगी ने परिधि गृह बिलासपुर में प्रशासनिक अधिकारियों व कांग्रेसी नेताओं के साथ एक रिव्यू बैठक की। इस बैठक में डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने समारोह की तैयारियों के लिए किए गए प्रबंधों को सांझा किया। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा इसका प्लान तैयार किया जा रहा है तथा इस दिन सुबह 8 से 4 बजे तक सीमैंट कंपनियों के ट्रकों को चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय मार्ग पर प्रतिबंधित किया गया है तथा संबंधित ट्रकों को कीरतपुर-नेरचौक से होकर चलाने की हिदायत दी गई है।

रैली में आने वाले लोगों को मिलेगा पैक्ड ब्रेकफास्ट और लंच

इसके अतिरिक्त रैली में भाग लेने के लिए आने वाले लोगाें को पैक्ड ब्रेकफास्ट रास्ते में ही आबंटित किया जाएगा, जबकि लंच भी पैक्ड ही दिया जाएगा। उन्होंने लंच को रैली के बाद बाहर लगाए गए स्टालों में वितरित करने की बात कही, जिस पर मंत्री ने कहा कि लंच को रैली स्थल के अंदर ही वितरित किया जाए तथा रैली स्थल में एक-एक हजार के ब्लॉक बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त लोगाें को पानी की बोतलें भी दी जाएंगी। वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से उस दिन पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध रहेगा तथा रैली स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रैली के दौरान होने वाली किसी अनहोनी के लिए भी प्रशासन द्वारा आपातकालीन हैल्पलाइन बनाई गई है। इसमें एम्स व क्षेत्रीय अस्पताल को शामिल किया गया है। वीवीआईपी के रैली में आने के कारण प्रशासन ने अपने सभी रैस्ट हाऊस रिजर्व कर लिए हैं।

सुबह 11 बजे शुरू होगा कार्यक्रम

बैठक में मंच पर बैठने वाले और वीवीआईपी ब्लाॅक में बैठने वाले लोगों पर भी चर्चा की गई। प्रशासन ने इसके लिए मंत्री से लिस्ट मुहैया करवाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने कहा कि इसकी लिस्ट मुहैया करवा दी जाएगी। मंच में वीवीआईपी को बैठाने का जिम्मा कांग्रेस सेवादल को दिया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। हालांकि इस रैली में आने वाले बाहरी प्रदेशों व केंद्र से कांग्रेसी नेताओं के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। जगत नेगी ने कहा कि दिल्ली में लोकसभा चल रही है। जल्द ही केंद्रीय नेताओं के नाम फाइनल हो जाएंगे।

