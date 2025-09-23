Mandi: कुछ देने के बजाय सब कुछ छीनने पर उतारू हो गई है कांग्रेस : जयराम

Main Menu

23 Sep, 2025

यह सरकार ही अस्थायी है, काम करने के बजाय रोकने पर जोर दिया जा रहा है और कुछ देने के बजाय सब कुछ छीनने पर उतारू हो गई है।

गोहर (ख्यालीराम): यह सरकार ही अस्थायी है, काम करने के बजाय रोकने पर जोर दिया जा रहा है और कुछ देने के बजाय सब कुछ छीनने पर उतारू हो गई है। यह तंज मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गोहर के ख्योड़ में जिला स्तरीय 7 दिवसीय नलवाड़ मेले के समापन पर कांग्रेस सरकार पर कसा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ और फौरी राहत का पैकेज आपदा प्रभावितों की मदद के लिए देने की घोषणा की है, लेकिन मुख्यमंत्री एक शब्द तक आभार का व्यक्त नहीं कर पाए। उनकी मंशा है कि यह सारा पैसा केंद्र राज्य सरकार के खाते में डाले ताकि उन्हें सरकार चलाने में आसानी हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह पैसा उन प्रभावितों को ही मिलना चाहिए जिन्होंने अपने परिजन खोए और जिनके घर नष्ट हो गए।

जयराम ने कहा कि सर्दी का मौसम आ चुका है, लेकिन आपदा से बेघर हुए हजारों लोग अभी भी तंबुओं में रातें बिताने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को त्यौहारी उत्सव में जीएसटी का सरलीकरण कर 12 और 28 प्रतिशत का स्लैब समाप्त कर केवल 5 और 12 प्रतिशत ही रखकर तोहफा दिया है, वहीं राज्य सरकार जनता पर और ज्यादा टैक्स लगाकर परेशान कर रही है। बंजार, कुल्लू, आनी और दरंग जैसे विधानसभा क्षेत्रों तक तो मुख्यमंत्री अभी लोगों का दर्द सुनने तक नहीं पहुंचे। इस मौके पर विधायक विनोद कुमार, राजेंद्र राणा, मेला कमेटी के अध्यक्ष तरुण शर्मा, मंडलाध्यक्ष मुकेश चंदेल, मनोज शर्मा, भूपेश शर्मा सहित भाजपा के अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

 

