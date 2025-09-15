Main Menu

Bilaspur: नशे की खेप पकड़ी...दो मामलों में 3 युवकों से एक किलो 535.48 ग्राम चरस बरामद

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Sep, 2025 04:31 PM

ghumarwin police hashish recovered

पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है।

घुमारवीं (जम्वाल): पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार देर शाम बलोह टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान चैकिंग में पुलिस ने हरियाणा के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 30 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस के अनुसार संदिग्ध हालत में चल रही गाड़ी (नंबर एचआर 72 2992) को रोककर नियमानुसार तलाशी ली गई। इस दौरान गाड़ी से चरस बरामद हुई।

मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपियों की पहचान संदीप (37) पुत्र राम करण, निवासी मकान नंबर 66/9 शास्त्री नगर गनौर, सोनीपत हरियाणा व प्रवीण (35) पुत्र सत्यवान, निवासी गांव गनौर, जिला सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई है। बरामदगी के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नशे की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किसे सौंपा जाना था।

डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नशे की अवैध तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। समाज में नशे का फैलाव रोकने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की जानकारी पुलिस के साथ सांझा करें ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त किया जा सके।

वहीं दूसरी तरफ बरमाणा पुलिस थाना टीम ने नालग हनुमान मंदिर के पास एक नेपाली युवक के पास 505.48 ग्राम चरस पकड़ी है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम बरमाणा-बैरी सड़क पर गश्त पर थी। जब पुलिस टीम मंदिर के पास पहुंची तो टीम ने मंदिर के बाहर बने सीमैंट पैराफिट पर एक व्यक्ति को अकेले बैठा पाया।

पुलिस टीम को देख कर उक्त व्यक्ति घबरा सा गया, जिस पर पुलिस को शक हुआ व पुलिस टीम ने जब उसके पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो उसमें पुलिस को यह चरस मिली। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि इस मामले में बरमाणा थाना में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है व आगामी कार्रवाई जारी है।

