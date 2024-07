स्व. स्वेदश चोपड़ा की 9वीं पुण्यतिथि पर 9 जिलों में लगे फ्री मेडिकल कैंप, हजारों लोगों ने लिया लाभ

Edited By Vijay, Updated: 07 Jul, 2024 07:02 PM

सेवा, स्नेह व सद्भाव की प्रतिमा पंजाब केसरी समूह की पूर्व निदेशक एवं पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक श्री विजय चोपड़ा जी की धर्मपत्नी स्व. स्वदेश चोपड़ा की 9वीं पुण्यतिथि पर रविवार को प्रदेश के चम्बा, बिलासपुर, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना,...

शिमला (ब्यूरो): सेवा, स्नेह व सद्भाव की प्रतिमा पंजाब केसरी समूह की पूर्व निदेशक एवं पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक श्री विजय चोपड़ा जी की धर्मपत्नी स्व. स्वदेश चोपड़ा की 9वीं पुण्यतिथि पर रविवार को प्रदेश के चम्बा, बिलासपुर, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना, सोलन व सिरमौर जिलों में नि:शुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में हजारों लोगों ने शिरकत की और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया।

ऊना

पंजाब केसरी समूह द्वारा जिला आयुर्वैदिक अस्पताल ऊना में मैडीकल कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने मुख्यातिथि के तौर पर शिरकत की। इस शिविर में कुल लगभग 454 मरीजों का चैकअप किया गया। सांसद मोबाइल सेवा टीम से डाॅ. शशांक कौशल, डाॅ. मनु प्रिया, कुसुमलता, दिनेश कुमारी, नितिश, नीलम, वीरेन्द्र व राहुल द्वारा रोगियों का चैकअप व टैस्ट करने के उपरांत नि:शुल्क दवाइयां प्रदान की गईं। टीम ने इस मौके पर 80 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा और 145 मरीजों के रक्त की जांच की। एसओएस और पोलो लैब ऊना की ओर से इस शिविर में नि:शुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। शिविर में समाजसेवी संस्था हिमोत्कर्ष, साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद, गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट, देवभूमि फाऊंडेशन, रोटरी क्लब ग्रेटर ऊना, इन्नरव्हील क्लब ऊना, योगदान एक पहल संस्था, जनहित मोर्चा ऊना, युवा सेवा क्लब तथा प्रैस क्लब ऊना के सहयोग से पंजाब केसरी समूह द्वारा आयोजित इस शिविर में गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा अमरजोत सिंह बेदी, डीसी जतिन लाल, एसपी राकेश सिंह, सीएमओ डाॅ. एसके वर्मा, एमएस डाॅ. संजय मनकोटिया, पंजाब केसरी ग्रुप से जिला प्रभारी सुरेन्द्र शर्मा, सरोज मोदगिल, विशाल स्याल, मनोहर लाल, विनोद कुमार, गणपति गौतम, विनोद शर्मा भी मौजूद रहे।



बिलासपुर

बिलासपुर के डियारा सैक्टर में हनुमान मंदिर के निकट नि:शुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में आसपास के क्षेत्रों व नगर के विभिन्न सैक्टरों के कुल 253 रोगियों ने विशेषज्ञ डाॅक्टरों की सलाह व उपचार प्राप्त किया। कैंप में सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि भाग लिया। वहीं घुमारवीं विधानसभा के मरहाणा में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप का शुभारंभ बीडीसी सदस्य शिल्पा ने किया। कैंप के दौरान घुमारवीं और जिला बिलासपुर से आई डॉक्टरों की टीम डॉ. नीता, डॉ. कार्तिक गुलेरिया, डॉ. कनिका परासर, डॉ. रोहित राणा, डॉ. तरुण ने मरीजों का स्वास्थ्य जांचा। वहीं सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम ने भी रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की और रोगियों के टेस्ट भी किए गए। कैंप में 290 लोगों ने विशेषज्ञ डाॅक्टरों की सलाह व उपचार प्राप्त किया।



चम्बा

चम्बा जिले के मैहला क्षेत्र के लिल्ह में नि:शुल्क मेडिकल चैकअप कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ को-ऑप्रेटिव बैंक के डायरैक्टर ललित ठाकुर की जगह उनके बेटे जतिन ठाकुर ने किया। इस शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कुल 412 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। इसके अलावा सांसद मोबाइल स्वास्थ्य वैन सेवा के माध्यम से मरीजों के विभिन्न प्रकार के टैस्ट भी किए गए। उन्हें रिपोर्ट भी मौके पर ही उपलब्ध करवाई गई। वहीं मरीजों को दवाइयां भी नि:शुल्क वितरित की गईं।



शिमला

शिमला में आयुष विभाग के सहयोग से नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजन आयुष हैल्थ एवं वैलनैस केंद्र नाभा में किया गया। इस शिविर में 200 मरीजों की जांच की गई। कैम्प में सबसे अधिक मरीज जोड़ों के दर्द के आए। किसी के घुटने तो किसी के पीठ में दर्द थी। इसके अलावा बीपी, शूगर, पेट दर्द व गैस्ट्रिक के मरीजों की संख्या भी अधिक रही। शिविर में पहली बार करीब 30 मरीजों की कपिंग थैरेपी की गई और 110 मरीजों के एचबी, शूगर, बीपी की भी नि:शुल्क जांच की गई। कैंप में नाभा के एएमओ डाॅ. लोकेश झिंगटा की अगुवाई वाली टीम ने मरीजों की जांच की और उन्हें नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई गईं।



कांगड़ा

जिला कांगड़ा में 2 जगहों पर नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिनमें सैंकड़ों लोगों अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। कांगड़ा के मटौर घुरकड़ी स्थित सिटी सुपस्पैशलिस्ट अस्पताल परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 160 मरीजों ने जांच करवाई। इस दौरान सिटी अस्पताल के विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दीं। वहीं पालमपुर के रोटरी में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब पालमपुर, रोटरी चाइल्ड एंड विमेन केयर सैंटर ठाकुरद्वारा व रोटरी आई अस्पताल मारंडा के सहयोग से आयोजित इस शिविर में शल्यकर्म विशेषज्ञ डॉ. राजेश आहलूवालिया, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. आन्या शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीषा मुकामिया तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ नितिन राणा ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। शिविर में कुल 158 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। शिविर में लगभग 30 हजार की दवाएं रोगियों को शनि सेवा सदन व रोटरी चाइल्ड एंड विमेन केयर सैंटर द्वारा नि:शुल्क वितरित की गईं। शिविर में लगभग 53 लोगों की नि:शुल्क शुगर भी जांची गई।



हमीरपुर

हमीरपुर जिला के चौहान वंश की कुलदेवी टौणीदेवी माता मंदिर में नि:शुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक रणजीत सिंह ने किया। इस अवसर पर विशेष रूप से प्रदेश भाजपा के सदस्य व समाजसेवी विजय बहल भी मौजूद रहे। कैंप में 276 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस मौके पर विधायक ने टौणीदेवी मंदिर में सराय हॉल के निर्माण की घोषणा भी की।



मंडी

मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर के सामुदायिक भवन जोगिंद्रनगर में नि:शुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में एक पहल माऊंटेन सेवा समिति जोगिंद्रनगर के सचिव प्यार चंद ठाकुर बतौर मुख्यातिथि उपस्थित हुए जबकि विशेष अतिथि के रूप में वैटर्न जर्नलिस्ट रमेश बंटा उपस्थित रहे। शिविर में 218 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रोगियों को नि:शुल्क दवाइयां भी वितरीत की गई। इसके अलावा नि:शुल्क टैस्ट भी किए गए।



सोलन

सोलन जिला के औद्योगिक नगर बद्दी की निकटवर्ती ग्राम पंचायत मलपुर के भुड्ड में नि:शुल्क मेडिकल चैकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में महिलओं व बच्चों सहित 255 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें मुफ्त दवाइयां प्रदान की गईं। हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अशोक शर्मा ने मेडिकल कैंप में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद बददी के चेयरमैन तरसेम चौधरी ने की। इस कैंप में ल्यूमिनस इलैक्ट्राॅनिक प्राइवेट लिमिटेड उद्योग मलपुर की हेमकुंट मोबाइल हैल्थ चैकअप वैन के विशेषज्ञ डाॅ. अनु ठाकुर, निर्मला देवी सहित उनकी टीम ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की।



सिरमौर

सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन के चौगान मैदान में भी यह शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मंडल, समाजसेवी सतपाल राणा एवं यश स्पोर्ट्स कॉर्नर के सहयोग से रथ यात्रा के दौरान चौगान में लगाए गए इस शिविर को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। बच्चों से लेकर युवाओं-युवतियों, महिलाओं व बुजुर्गों सभी वर्गों ने शिविर का लाभ उठाया। बीएमओ धगेड़ा डाॅ. मोनिशा अग्रवाल की देखरेख में सुबह 8 बजे से शुरू हुए कई घंटे तक चले इस शिविर में करीब 347 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। जांच करवाने वालों में अधिकतर लोग बीपी, एचबी व शुगर के शामिल रहे।



